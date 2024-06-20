الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محتلًا المركز الأخير.. 4.9 مليون إجمالى إيرادات فيلم "أهل الكهف"

أهل الكهف
أهل الكهف

حقق فيلم أهل الكهف إيرادات في رابع أيام عيد الأضحى قدرت بـ مليون و4 آلاف و518 جنيهًا، ليحتل المركز الرابع والأخير في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر المصري. 

وارتفع بذلك إجمالي إيرادات فيلم أهل الكهف من بطولة خالد النبوي خلال 8 أيام عرض بالسينما، إلى 4 ملايين و900 ألف جنيه.

وينافس فيلم أهل الكهف ضمن مجموعة من الأفلام السينمائية الجديدة التي طرحت في موسم عيد الأضحى 2024، والتي ضمت 4 أفلام على رأسها فيلم ولاد رزق 3 من بطولة النجم أحمد عز، وفيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام، وفيلم عصابة الماكس من بطولة أحمد فهمي.

ويتناول الفيلم قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

صناع وأبطال فيلم أهل الكهف 

فيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت.

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التفاصيل الكاملة لفيلم "أهل الكهف"

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