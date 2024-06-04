الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التفاصيل الكاملة لفيلم "أهل الكهف"

اهل الكهف
اهل الكهف

يضع المخرج عمرو عرفة اللمسات النهائية على الفيلم السينمائي الجديد "أهل الكهف" والذي انضم مؤخرًا إلى قائمة أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024. 

وزاد بحث الجمهور عن تفاصيل فيلم "أهل الكهف" عقب الإعلان عن مشاركته في موسم عيد الأضحى السينمائي الذي ينطلق خلال أيام. 

وفيما يلي نوصد لكم التفاصيل الكاملة لفيلم "أهل الكهف" قبل عرضه. 

أماكن التصوير 

استغرق تصوير العمل ما يقرب من ثلاث سنوات توقف فيها التصوير أكثر من مرة لأسباب إنتاجية وبدأ تصوير أولى مشاهد العمل في نوفمبر 2020 بمدينة الإنتاج الإعلامي. 

تم تصوير فيلم "أهل الكهف" بين مصر واسطنبول والمغرب. 

موعد طرح فيلم أهل الكهف

يعرض فيلم "أهل الكهف" بدور العرض السينمائي في مصر يوم 12 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تقيم الشركة المنتجة للفيلم عرضًا خاصًا له بحضور أبطاله. 

ينافس فيلم "أهل الكهف" في موسم عيد الأضحى بين مجموعة من الأفلام الجديدة ومنها فيلم "ولاد رزق 3" لأحمد عز وفيلم اللعب مع العيال لمحمد إمام وفيلم عصابة المكس لأحمد فهمي. 

قصة فيلم أهل الكهف

ويتناول الفيلم في إطار خيالي قصة مجموعة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن. 

الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم الحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت.

أبطال فيلم أهل الكهف 

ويشارك في فيلم «أهل الكهف» مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم: خالد النبوي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، ريم مصطفى، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي- رشيدي برودكشن- وإخراج عمرو عرفة، وجرى تصويره في عدد كبير من البلدان

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