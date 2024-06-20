"القاهرة الإخبارية": قوات إسرائيلية خاصة تقتحم جنين ومخيمها والفلسطينيون يشتبكون معها

اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدينة جنين، ومخيمها شمال الضفة الغربية.

صفارات الإنذار في مدينة جنين ومخيمها

وقالت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، ولاء السلامين، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت جنين ومخيمها من كل المداخل، متابعة أنه جرى اشتباكات بين فلسطين وقوات الاحتلال في حي المراح بجنين بعد اقتحامه من قبل قوة خاصة، ودوت صفارات الإنذار في مدينة جنين ومخيمها بعد اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال.

اكتشاف قوة خاصة من "المستعربين" واندلاع مواجهات

وتسللت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال "مستعربون" إلى حي المراح وسط مدينة جنين، وفور اكتشافها، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى المكان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.