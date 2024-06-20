مرسيدس وبورش ولاند روفر.. تفاصيل جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

تعقد فى الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد المقبل، جلسة مزاد علني لبيع 23 "لوط سيارات" ومواتير وارد الخارج ومخزن بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، بقاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم، أسفل كوبرى عباس بالجيزة.

السيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج، ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل أنواع (فولفو - هيونداي، مرسيدس- لاند روفر - نيسان - دودج - بورش - فولكس- تويوتا كرولا - لاند كروز - فولكس - جيب شروكى - مقطورة - 5 فارغة موتور).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير، المواجه لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي

ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، أو أثناء المزاد ولا يرد إلا بعد انتهاء الجلسة، حال عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك، ويخصم من سعر السيارة في حالة الرسو.

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، وعلى كل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفـي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بإحدى الوسائل الإلكترونية طبقًا للمادة 21 من قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفذية.

ويتم تحصيل نسبة الـ70 باقى مبلغ المزاد خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة (الأهلى/ مصر/ القاهرة)، بما لا يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير.

إذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

وتسلم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، خلال خمسة عشر يومًـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة ـ الجـهـة مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة).

جميـع السيارات المباعـة بصفـة لا ترخص، ويطمس رقـم الشـاسيه تحت إشراف الجهـة ولجنة التسليم، ويحرر محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـة والمشتري ولا يجوز استخـراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع، وجميعها (حوادث، محروقة) ويتم تكهينها وتخريدها طبقًا للشروط الجمركية.

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر، يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرًا أو جـوًا وحسب الاشتراطات الجمركيه وقت التصدير.

ويجب على كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصـل تأمين قبل البدء في التزايد علـى اللوط الثاني، ويتم وضـع وصل تأمين لكل لوط على حدة، وإلا لم يؤخـذ منه عطـاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات - حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليها ـ للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا تتم مصادرة التأمين الابتدائي.

وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.