الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس ومصلحة الجمارك لتطوير الخدمات الجمركية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

وقَّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس، ومشروعاتها، حيث تدشن المنطقة الاقتصادية مركزًا لوجستيًا بالتعاون مع شركاء العمل، توفر به جميع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لتشغيل المركز بالكامل، بالإضافة إلى تدريب موظفي الهيئة وشركاء العمل من مصلحة الجمارك وغيرها من الجهات على الأنظمة الآلية الجديدة.

ووقَّع البروتوكول كلًا من: وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتمد اللائحة الاسترشادية للمخالفات والغرامات

تعزيز الشراكات والرقمنة مع الرقابة الإدارية

وأكد  وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات المعنية للدولة لضمان توفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية ورقمنة خدمات المستثمرين، بما يسهم في فاعلية فلسفة التكامل التي تتبناها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن التعاون مع العديد من الجهات الدولية لتطوير خدمات المستثمرين، لاسيما خدمة الشباك الواحد لتعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة الاقتصادية، وإنشاء بيئة أعمال حرة.

وتبذل المنطقة الاقتصادية جهودًا حثيثة في مجال الرقمنة حيث أطلقت منصة "eTabadul" بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يناير الماضي، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية.

كما أطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة.

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وليد جمال الدين رقمنة كافة الخدمات لهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصلحة الجمارك المصرية نظام الميكنة المتكاملة قناة السويس المنطقة الاقتصادية مركز لوجستي معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

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