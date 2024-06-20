غرفة عمليات للبحث عن المفقودين والمتوفيين بموسم الحج.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

أفاد جمال الوصيف، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في الرياض، إن السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية أعلنت عن تفعيل غرفة عمليات لمتابعة حالة المفقودين والمتوفيين خلال موسم الحج لهذا العام.

وأكد الوصيف، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن السفير المصري لدى السعودية أكد أن الغرفة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات واستقبال الشكاوى من ذوي المتوفيين والمفقودين، مشيرًا إلى أن بعض الحجاج دخلوا بدون تصاريح، مما أدى إلى وجود عدد من التائهين نتيجة لعناء الحج والمسافات البعيدة.

وأضاف: "أكدت السلطات السعودية على أهمية الالتزام بالتحذيرات الصحية وتوفير وسائل النقل للحجاج، كما أن السفارة المصرية تواصل جهودها لتأمين عودة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن بسلام".