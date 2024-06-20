الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحريات الأمنية فى اتهام عامل بقتل نجل شقيقه فى العياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حصلت " الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عامل بمصنع طوب بقتل نجل شقيقه، البالغ من العمر 3 سنوات في العياط.

 

وجاء في أقوال رئيس مباحث مركز شرطة العياط خلال تحقيقات النيابة العامة أن تحرياته دلته على أنه وعلى أثر مابين المتهم ووالدة ووالد الطفل من خلافات تولد لديه دافع الانتقام لحرمانهما من نجلهما الصغير فتولدت لديه نيه قتله.

 

وأضاف أنه أعد لذلك الغرض كيسا بلاستيكيا وربطة جوال وترصد المجني عليه بالمكان الذى أيقن وجوده فيه سلفا واستدرجه لمسكنه مستغلا حداثة سنه وكونه من ذويه وممن لهم ملاحظته وأنقض عليه بيده وكتم أنفاسه وخنق عنقه لمده من الزمن عازما ومصرا على إنهاء حياته حتى خارت قواه وانتفض جسده وفارق الحياة.

 

وأوضح أنه قام بلف الجثمان بالكيس وربطة بالحبال ووضعه بالجوال واستعار دراجة نارية "موتوسيكل" من صديقه لاستكمال جريمته وقام بحمل الجوال أمامه على الدراجة النارية وألقاه بترعة الجيزاوية.

 

وعزى قصد المتهم إزهاق روح المجني عليه وإخفاء جثمانه واحرازه للأدوات لاستخدامها في الجريمة.

 

كانت قد أحالت جهات التحقيق فى الجيزة، عامل بمصنع طوب للمحاكمة أمام الجنايات على خلفية اتهامه بقتل نجل شقيقه، البالغ من العمر 3 سنوات في العياط.

 

وتبين من  التحقيقات، أن المتهم أقدم على قتل الطفل"مالك.س" بسبب خلافات أسرية، وألقى بجثته داخل جوال بإحدى الترع.

 

ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم قتل الطفل انتقاما من زوجة أخيه، لأنها تسببت في ترك زوجته للمنزل، فقرر الانتقام منها.

 

وكشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، استدرج الطفل لشراء الحلوى، وكتم نفسه، ولكي يتخلص من جريمته، وضع جثة الطفل في جوال وألقاها بإحدى الترع بالعياط، وعاد للمنزل، وظل يبحث معهم على الطفل.

التحريات الأمنية عامل قتل نجل شقيقه العياط حوادث الدستور

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