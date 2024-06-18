تفاصيل مقتل شاب على يد 4 أشخاص في المرج

شهدت منطقة المرج جريمة قتل راح ضحيتها شاب على يد 4 أشخاص، بسبب خلافات مالية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص على يد 4 أشخاص؛ بسبب خلافات مالية بمنطقة الأندلس التابعة للمرج، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن مقتل شخص يُدعى "محمد. ع"، مقيم بمنطقة الأندلس على يد 4 أشخاص بسبب خلافات مالية، وبحسب أقوال شهود العيان، حاول المتهمون خطف المجني عليه على دراجة نارية، وعندما حاول الإفلات منهم طعنوه عدة طعنات بمنطقة الصدر والقدم أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.