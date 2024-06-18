الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مقتل شاب على يد 4 أشخاص في المرج

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

شهدت منطقة المرج جريمة قتل راح ضحيتها شاب على يد 4 أشخاص، بسبب خلافات مالية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص على يد 4 أشخاص؛ بسبب خلافات مالية بمنطقة الأندلس التابعة للمرج، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

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جهود مكثفة للقبض على المتهمين بقتل شاب فى المرج

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ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش في المرج

وبالانتقال والفحص، تبيَّن مقتل شخص يُدعى "محمد. ع"، مقيم بمنطقة الأندلس على يد 4 أشخاص بسبب خلافات مالية، وبحسب أقوال شهود العيان، حاول المتهمون خطف المجني عليه على دراجة نارية، وعندما حاول الإفلات منهم طعنوه عدة طعنات بمنطقة الصدر والقدم أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مقتل شاب المرج خلافات مالية النجدة إسعاف

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