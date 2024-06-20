محافظ السويس: المحافظة سجلت أعلى معدل فى السياحة الداخلية خلال أيام عيد الأضحى

شهدت محافظة السويس، إقبالا ملحوظا من أبناء المحافظات الأخرى، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بشكل يعكس تطور مجال السياحة الداخلية بها.

وقال محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، إن محافظة السويس سجلت أعلى معدل استقبال ضيوف السياحة الداخلية خلال أيام عيد الأضحى مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اقبال المواطنين من المحافظات الأخرى على زيارة السويس خلال العيد وقضاء يوم او اثنين بها يعكس التطور الذي شهدته المحافظة خلال الفترة المنقضية خاصة في الجانب الجمالي والترفيهي.

وأشار صقر، إلى أن السويس استقبلت أكثر من 20 حافلة نقلت أكثر من 1000 مواطن من محافظات مختلفة، بالإضافة إلي الميكروباصات للإستمتاع بشاطئ السواسية والشواطئ المجاورة المطلة على خليج السويس.

وأعلنت إدارة الشاليهات والشواطئ وصول أول الأفواج السياحية إلى شاليهات بورتوفيق، قضاء بضعة أيام خلال رحلات منظمة تستمر طوال فترة الصيف.

وذكر مصدر بالمحافظة، أن الأفواج التي تصل إلى السويس بعضها يصل ضمن برنامج رحلات يتضمن الإقامة في الشاليهات وزيارة متحف السويس القومي وجولات حرة بمنطقة بورتوفيق والكورنيش الجديد وممشى أهل السويس وممشى النخيل.

وأشار المصدر، إلى أن أكثر من شركة رحلات بمختلف محافظات الجمهورية عرضت على المحافظة توقيع بروتوكولات لتكثيف الأفواج السياحية خاصة خلال أشهر الصيف.

وشهدت محافظة السويس خلال الأعوام السابقة طفرة في الجانب الجمالي والترفيهي من خلال إنشاء أماكن جديدة وتطوير أماكن قديمة منها:

1- ممشى النخيل

يمتد الممشى على مساحة 50 ألف متر بطريق ضاحية بورتوفيق بتكلفة استثمارية تصل إلي 35 مليون جنيها ويضم ممشى للمواطنين ومجمع للمطاعم وكافيتريات وقاعة أفراح وساحة انتظار السيارات ويوفر 400 فرصة عمل لأبناء السويس.

2- شاطئ السوايسة

يعد هو الشاطئ الشعبي الوحيد والذي يستقبل المصطافين بمقابل رمزي 5 جنيهات ويمتد لمسافة تبلغ نحو 700م، ويبدأ من مدرسة الصناعات الحربية وينتهي مع بداية كورنيش السويس الجديد كمرحلة أولى، ويضم الشاطئ 26 شاليها بنظام اليوم الواحد، وقد تم تجهيز الشاطئ بالإنارة، وإمداده بالمياه، وشبكة صرف صحي، وساحة انتظار سيارات.

3- شاليهات السويس

تقع الشاليهات على شاطئ خليج السويس بمنطقة بورتوفيق وتتكون من 35 شاليه بمساحات مختلفة لتتناسب مع الأسر متباينة إعداد الأفراد جميعها مزود بشاشات تلفزيون حديثة وأثاث جديد.

وتبدأ أسعار إيجار الشاليهات من 600 جنيه للشالية الدور الواحد الذي يتكون من ريسبشن وفراندا وحمام ومطبخ وغرفة نوم داخلها سريرين.

ويصل سعر الشالية الدورين بسلم داخلي إلى 850 جنيها في الليلة، ويتكون من غرفتين داخلهما ٤ سرائر وريسبشن وفراندا وعدد ٢ حمام ومطبخ كامل، بينما يبلغ إيجار الشالية دورين بسلم داخلي الذي يحتوي على ٣ غرف و6 سرائر وريسبشن وفراندا و٢ حمام ومطبخ كامل 1000 جنيه.

4- كورنيش الهاويس

مشروع الممشى والكورنيش بمنطقة الهويس، ورصف جانبي الممشى، إلى جانب تطوير ترعة السويس بالمنطقة، حيث تم التنوية إلى أنه جار الانتهاء من تطوير الترعة وإنشاء ممشى وكورنيش بطول 850 م على جانبيها، للحفاظ على منسوب مياه الترعة، ونظافة مداخل مآخذ المياه لمحطات مياه الشرب، فضلا عن الشكل الجمالي والاستخدام الترفيهي، حيث تم إنشاء كورنيش مزود بمقاعد من الرخام، وأعمال الإنترلوك، بالإضافة إلى رصف طريق جانبي الكورنيش مع إضافة حارة مرورية.

منتزهات السويس

منتزهات السويس

منتزهات السويس

منتزهات السويس

منتزهات السويس