الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقبال كبير على شاطئ السويس رابع أيام عيد الأضحى

شاطئ السوايسة
شاطئ السوايسة

شهد شاطئ السويس العام، إقبالا كبيرا، اليوم رابع أيام عيد الأضحى المبارك منذ الصباح الباكر، واستقبل شاطئ السوايسة أعدادا كبيرة من أهل محافظة السويس وضيوفها من المحافظات الأخرى لقضاء يوم على شاطئ خليج السويس.

إدارة الشواطئ وفرت كل سبل الراحة والأمان للزوار

وحرص المصطافون على الوصول إلى الشاطئ في وقت مبكر تجنبًا لأشعة الشمس ولقضاء أكبر عدد ساعات ممكن أمام مياه خليج السويس الهادئة.

ووفرت إدارة الشاليهات والشواطئ التابعة لمحافظة السويس كل سبل الراحة والأمان لزوار الشاطئ ليتمكنوا من قضاء اليوم بشكل آمن ومريح.

كما توفر إدارة الشاطئ منقذين على مستوى عال من المهارة، لمتابعة الأطفال والكبار خلال تواجدهم بالبحر حرصا على سلامتهم.

رواد الشاطئ يشيدون بالخدمات  

وعبر رواد الشاطئ على مدى رضائهم عن مستوى الخدمة التي تقدمها إدارة الشاطئ على مدار ساعات العمل خاصة خلال أيام الأعياد.

وقال الدكتور محمد الشيخ، إنه جاء من مركز فاقوس بمحافظة الشرقية لقضاء آخر أيام العيد في شاطئ السويس العام نظرا لجودة الشاطئ، مشيرا إلى انخفاض رسم الدخول الذي لا يتعدى خمسة جنيهات.

وأوضح أن السويس بشكل عام تشهد تطورا ملحوظا بين يوم وآخر ووجه الشكر لكل مسئول عن هذا التطوير.

وقالت رحاب محمد، ربة منزل، إن شهادتها مجروحة لأنها تحب بلدها السويس جدا، لكن الشاطئ متميز جدا خاصة أنه مخصص للعائلات.

شاطئ السوايسة أكثر الأماكن الجاذبة لرحلات اليوم الواحد

ويعد شاطئ السوايسة أكثر الأماكن الجاذبة لرحلات اليوم الواحد، حيث أصبح وجهة المصطافين لعدة عوامل أهمها قرب السويس من محافظات القاهرة الكبرى والدلتا، وانخفاض رسم الدخول دعما من المحافظة في تنشيط السياحة الداخلية، ووقوع الشاطئ في منطقة تتوسط محافظة السويس قريبا من جميع الخدمات والمطاعم.

ويقع شاطئ السويس العام بنهاية كورنيش السويس الجديد على مساحة 700 متر على خليج السويس، ويضم الشاطئ 26 كابينة لضيوف اليوم الواحد.

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