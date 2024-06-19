الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

نتنياهو
نتنياهو

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن رؤيته للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف في وجه عدة جبهات.

ودعا بشدة جميع أعضاء حكومته إلى ضبط النفس وتجنب السياسات التافهة في هذا الوقت الدقيق، مؤكدًا أنه الآن هو الوقت المناسب للتركيز بشكل حصري على الأولويات القصوى، والتي تتمثل في هزيمة حماس، وإعادة جميع المحتجزين، وإعادة المستوطنين إلى منازلهم بأمان في كل من الشمال والجنوب.

وختم تصريحه بدعوة الجميع للوقوف كرجل واحد خلف الجهود العسكرية لمحاربة الأعداء المشتركين.

وفي وقت سابق من اليوم، ألغي اجتماع إسرائيلي أمريكي رفيع المستوى بشأن إيران كان مقررًا عقده غدًا الخميس، بعد أن نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو يقول فيه إن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل، حسبما أفاد باراك رافيد الصحفي في موقع أكسيوس،  نقلًا عن مصدرين أمريكيين.

بعد نشر الفيديو، التقى عاموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن - المكلف بتهدئة التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - بنتنياهو وأخبره بحسب ما ورد أن "الاتهامات" في الفيديو كانت "غير دقيقة" و"خارجة عن الخط"، وفقًا لما نقله رافيد عن مسئولين إسرائيليين مطلعين على الأمر.

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