الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

بن جفير ونتنياهو
بن جفير ونتنياهو

نشر حزب "الليكود" الذي يترأسه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعلانًا غير عادي حول محادثة وصفها الإعلام العبري بـ"الصاخبة" بين نتنياهو ووزير الأمن القومي  إيتمار بن جفير، والتي تم فيها التلميح إلى أن الأخير كان يسرب محادثات مغلقة ومناقشات سرية في مجلس الوزراء السياسي الأمني.

وجاء في الإعلان، الذي نشر ظهر اليوم الأربعاء، وأشار فيه الليكود إلى طلب بن جفير الانضمام إلى الحكومة المحدودة التي تتخذ قرارات حاسمة في حرب غزة، أن نتنياهو قال لـ"بن جفير" "من يريد أن يكون شريكًا في حكومة الحرب يجب أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة"، حسبما نقل موقع "واي نت" العبري.

 

بن جفير اتُهم مرات عدة بتسريب المناقشات المغلقة وتسجيل المحادثات الشخصية

ووفقًا للموقع العبري، كان اتُهم بن جفير بتسريب المناقشات المغلقة عدة مرات، بما في ذلك من قبل المفوض يعقوب شبتاي، الذي ادعى أن الوزير اليميني المتطرف كان "يسجل المحادثات الشخصية"، إلا أن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه بن جفير، رد قائلًا: "عوتسما يهوديت يدعم قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة ويدعو رئيس الوزراء إلى الترويج له بسرعة، على أن ينطبق أيضًا على أصحاب أجهزة تنظيم ضربات القلب"، في إشارة إلى العملية التي خضع لها نتنياهو.

ولم تتسرع المعارضة في الانحياز إلى أحد الجانبين في النقاش، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: "قرأت ما قاله نتنياهو عن بن جفير، وما قاله بن جفير عن نتنياهو، وأنا أتفق مع كليهما". 

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بعد استقالة جانتس.. بن جفير يطالب نتنياهو بضمه وآخرين إلى حكومة الحرب الإسرائيلية

أما معسكر الدولة الذي يترأسه بيني جانتس ردًا على الليكود بالقول: "إن من يعتقد أن هناك وزيرًا يسرب أسرار الدولة، لا يمنحونه السيطرة على شرطة إسرائيل، وأعضاء الحكومة".

من جهته، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريش إلى الهدوء- بعد أن أيد الترويج للقانون الحاخامي: "أصدقائي وشركائي في الحكومة والائتلاف، توقفوا، دولة إسرائيل في حالة حرب، يجب علينا تحييد التافهين، دعونا نقاتل معًا ضد أعداء دولة إسرائيل".

وأشار "واي نت" إلى أن نتنياهو كان غاضبًا من رفض بن جفير الاعتماد على رفضه تمرير قانون العمل إلى الحاخامات، فيما اعتبره محاولة للضغط على الالتزامات في قضايا أخرى، مثل الحكومة المصغرة. 

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"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

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