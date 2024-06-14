محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

بعث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء نصها: يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الاضحى المبارك، متوجهًا للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع الوزراء والمحافظين وقيادات الدولة، هنأهم خلالها بهذه المناسبة العطرة، سائلًا المولى- عز وجل- أن يعيدها عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار والسعادة لشعبنا الكريم.