الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

بعث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء نصها: يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الاضحى المبارك، متوجهًا للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع الوزراء والمحافظين وقيادات الدولة، هنأهم خلالها بهذه المناسبة العطرة، سائلًا المولى- عز وجل- أن يعيدها عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار والسعادة لشعبنا الكريم.

محافظ الغربية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك خالص الدعوات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الحبيبة بالخير واليمن والبركات

مواد متعلقة

غلق 100 منشأة مخالفة للمواعيد المقررة بالغربية

رفع 5290 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة بالغربية

زراعة 300 شجرة مثمرة وزينة فى زفتى بالغربية

حظر شوادر الأضاحى في الشوارع العامة وتنظيم عمليات الذبح بالغربية

إزالة 22 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف فى الغربية

تحرير 107 مخالفات متنوعة فى حملة لمباحث تموين الغربية

تجهيزًا لشواء لحم عيد الأضحى.. ازدهار سوق بيع الشوايات فى الغربية

تعرف على أماكن أداء صلاة عيد الأضحي 2024 محافظة الغربية

الأكثر قراءة

14 نخلة مصابة بالتسوس.. حقيقة المنشورات المتداولة لقطع الأشجار بالإسكندرية

مصدر يكشف لـ"الدستور".. هل يرحل خالد بيبو عن منصبه داخل الأهلى؟

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

مصرع عنصر إجرامى بعد ما أطلق النار على الأجهزة الأمنية بالدقهلية

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

مقتل شخص على يد زوج ابنته فى المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان