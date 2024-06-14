الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غلق 100 منشأة مخالفة للمواعيد المقررة بالغربية

غلق محلات
غلق محلات

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية بـ مراكز ومدن محافظة الغربية تمكنت من اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الطاقة الكهربائية في المحافظة، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروسات، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح المحافظ،  أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم غلق 100 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا، وكذلك للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار هذه الحملات في جميع مراكز ومدن المحافظة، بقيادة رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وتحت إشرافه هو ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا.

وفيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على الطاقة الكهربائية، نجحت الحملات في إطفاء الإنارة الخارجية لـ71 محلًا تجاريًا، وذلك ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم هدرها، كما شدد المحافظ على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال فصل الصيف والحفاظ على المخزون من الطاقة.

وتستهدف الحملات المخالفين لمواعيد الغلق الصيفية للمحلات التجارية، للحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتأتي هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع مجالس المدن والأحياء على مدار الساعة.

وعلى صعيد آخر، أجرى الدكتور طارق رحمي جولة موسعة بقرى مركز ومدينة زفتى لمتابعة التشغيل التجريبي للمشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ التشغيل التجريبي لمجمعات الخدمات الحكومية بقرى  تفهنا العزب، سنبو الكبرى، نهطاي، حانوت، سنباط، شرشابة، شبراملس، والتقى المحافظ موظفي المركز التكنولوجي والتموين، والبريد، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، والتضامن الاجتماعي المنتقلين إلى المجمعات مهنئا إياهم بتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، كما حرص المحافظ على الاطمئنان على الدورات التدريبية التي حصل عليها الموظفين لاستقبال المواطنين من قرى المبادرة الرئاسية للحصول على الخدمات من كل الجهات الموجودة في المجمعات بما يحقق رضا المواطنين وشعورهم بأهمية وجدوى المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة.

ووجه المحافظ بعقد اجتماع لمديري المجمعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية القروية بزفتى للتعريف بكيفية إدارة العمل في المجمعات من حيث اعداد سجلات العمل والحضور والانصراف لكل الجهات داخل المجمع، التنسيق بين جميع الجهات "وحدة محلية - تضامن - تموين - بريد" - لإعلام المواطنين بالتشغيل التجريبي للمجمعات والخدمات المقدمة من جميع الجهات، تعليق لافته على كل شباك لتحديد الخدمة المقدمة، كما وجه بالمتابعة المستمرة للفتح والإغلاق اليومي للمجمع والنظافة.

وزرع المحافظ وموظفي مجمعات الخدمات الحكومية عددا من الأشجار في محيط المجمعات في إطار خطة المحافظة للتوسع في زيادة المساحات الخضراء؛ ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

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