رفع 5290 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة بالغربية

تمكنت محافظة الغربية ، من رفع 5290 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وشدّد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح أن الوحدات المحلية والقروية سخرت كل معداتها المتاحة لدعم حملات النظافة على مستوى المراكز والمدن، حيث تم رفع القمامة والأتربة والمخلفات من الشوارع والطرق وتحسين المنظر العام.

وأكد رحمي استمرار هذه الحملات حتى القضاء على كل بؤر القمامة وتحسين النظافة العامة بالمحافظة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في إعادة الواجهة الحضارية للقرى والمراكز والمدن وتوفير بيئة صحية للمواطنين، موضحًا أن مشكلة البيئة مشكلة إن لم ننتبه لها فسوف تؤدي إلى كارثة تودي بحياة البشرية على وجه الأرض، مشددًا على أهمية قضية التغيرات المناخية وآثارها على جميع الأنشطة الحياتية وأصبحت محل اهتمام جميع دول العالم.

وعلي صعيد مواز، أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الأضحى، حيث رفعت حالة الطوارئ بقطاعاتها الخدمية وفى مقدمتها المجازر والتى تم الغاء الإجازات لتوفير اللحوم قبل العيد وكذلك الاستعداد لفتحها مجانا خلال فترة العيد لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

أكد محافظ الغربية جاهزية جميع الحدائق والمتنزهات في مراكز ومدن المحافظة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإقبال المتزايد من الزوار على الحدائق خلال فترة العيد، مشيرًا إلى أن الوحدات المحلية قامت بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات والجز الوسطى بالطرق، كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفوري لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل.