الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية: استمرار أعمال الرصف بطرق دفرة وطريق كفر الحما تلبنت قيصر

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة بطول 1 م وعرض 8 م، بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة، حيث يتم تشغيل  قطاع التوسعهة لإنهاء قطاع  الأساس  تمهيدا  لاستكمال  أعمال الطبقه الرابطة.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة أزالت كافة الإشغالات والتعديات على الطريق وزيادة عرض الرصف ليصبح 10 أمتار لتوسعته ورصفه لتسهيل الحركة المرورية لقرية دفرة والتي تعد من أكبر القرى الصناعية المنتجة للأخشاب على مستوى الجمهورية.

وفي السياق، ذاته تابع محافظ الغربية، أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفرالحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان)، حيث يتم تشكيل الميول والمنحنيات الأفقية  للقطاع  ونهو طبقه الأساس تمهيدا  لأعمال الرصف.

وأكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

محافظ الغربية الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة مدخل مصنع تدوير القمامة لاستكمال أعمال الطبقه الرابطه المحافظة قامت بإزالة كافة الاشغالات تنفيذ خطط الرصف والتطوير

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