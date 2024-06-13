حريق داخل مركز تعليمى بمدينة نصر بسبب انفجار مولد كهرباء

اندلع حريق داخل أحد المراكز التعليمية، بالقرب من مدرسة المنهل بمنطقة مدينة نصر، ما تسبب للبعض بحالات اختناق.

وكشف أحد شهود العيان، عن أن الحريق نتج عن انفجار مولد كهرباء، ما أدى لاندلاع النيران وانتشار الدخان، وإصابة بعض الموجودين داخل المركز القابع بالطابق الثالث بحالات اختناق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حريق بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارات إسعاف لعلاج المصابين.