بسبب ماس كهربائي.. السيطرة علي حريق نشب في محل بإمبابة

شب حريق داخل محل فى إمبابة نتيجة لماس كهربى، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل محل فى إمبابة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

الاستماع لأقوال شهود العيان وقاطنى العقار

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطنى العقار وصاحب المحل لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.