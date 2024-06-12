الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصريين": تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين هي أحد ثمار ثورة 30 يونيو

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين هى أحد ثمار ثورة ٣٠ يونيو بفهوم الدولة الحديثة.

أهمية إنشاء تنسيقية شباب الأحزاب 

وأكد الدكتور عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن التنسيقية تجربة رائدة تقوم على الاهتمام بالشباب المختلف في الاتجاهات والأيدولوجيات.

وأضاف في حديثه، أن التنسيقية كانت خير مكان لتعاون جميع شباب الدولة المصرية للارتقاء بهذه الفئة على كافة المستويات، معبرًا:" تنسيقية شباب الأحزاب هي تمرين جيد للغاية لشباب الأحزاب للعمل والمشاركة في الحياة السياسية في ظل هذه التطورات التي تمر بها الدولة المصرية".

المشاركة الشبابية في الحياة السياسية 

وأضاف في حديثه، أنه بعد غياب فعال لتنوع الأحزاب السياسية في المجتمع المصري لسنوات كثيرة، فإن هذه التنسيقية كان عليها إقبال كثيف من الشباب المصري الذي يريد التعبير عن رأيه في الحياة السياسية بكل وضوح ودقة، بل يحرص الشباب الآن على تغيير الأخطاء التي يمكن رصدها في كافة المجالات حتى نصل إلى ملامح الجمهورية الجديدة بكل ما تحمله هذه الجمهورية من صفات.

عصام خليل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

ماذا حدث في حريق المنقف بالكويت.. عشرات الضحايا من العمالة وقفز من الشرفات (صور)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

أرملة ضحية عصام صاصا للمحكمة: أنا بتنازل عن حقى لوجه الله

هل تفتيش طلاب الثانوية العامة "قانوني" ؟.. قاضٍ يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250