"المصريين": تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين هي أحد ثمار ثورة 30 يونيو

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين هى أحد ثمار ثورة ٣٠ يونيو بفهوم الدولة الحديثة.

أهمية إنشاء تنسيقية شباب الأحزاب

وأكد الدكتور عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن التنسيقية تجربة رائدة تقوم على الاهتمام بالشباب المختلف في الاتجاهات والأيدولوجيات.

وأضاف في حديثه، أن التنسيقية كانت خير مكان لتعاون جميع شباب الدولة المصرية للارتقاء بهذه الفئة على كافة المستويات، معبرًا:" تنسيقية شباب الأحزاب هي تمرين جيد للغاية لشباب الأحزاب للعمل والمشاركة في الحياة السياسية في ظل هذه التطورات التي تمر بها الدولة المصرية".

المشاركة الشبابية في الحياة السياسية

وأضاف في حديثه، أنه بعد غياب فعال لتنوع الأحزاب السياسية في المجتمع المصري لسنوات كثيرة، فإن هذه التنسيقية كان عليها إقبال كثيف من الشباب المصري الذي يريد التعبير عن رأيه في الحياة السياسية بكل وضوح ودقة، بل يحرص الشباب الآن على تغيير الأخطاء التي يمكن رصدها في كافة المجالات حتى نصل إلى ملامح الجمهورية الجديدة بكل ما تحمله هذه الجمهورية من صفات.