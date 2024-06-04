الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصريين": تطوير المشاركة السياسية وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية أولوية للحكومة الجديدة

عصام خليل
عصام خليل

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحكومة الجديدة نتطلع منها أن توافق المعايير التى رسمها الرئيس السيسي من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية والقدرات المتميزة لضمان نتائج أداء تواكب المرحلة الراهنة من اصلاحا اقتصاديا وتحقيقًا للرؤية الرئاسية فى بناء الإنسان المصري.

وأكد خليل، لـ«الدستور»، أن الاهتمام بالاقتصاد الوطني يبدأ من الحفاظ على محددات الأمن القومى المصري، وفتح أبواب وقنوات  للاستخدام الأمثل للفرص الاقتصادية المصرية المتاحة أمام المستثمرين استكمالاً لما بدأته مصر من تمهيد للبنية التحتية كركيزة ودعائم اساسية للاستثمارات المستدامة وهو ما يتطلب الخبرات والكفاءات.

وشدد خليل على أن ملفي الصحة والتعليم روافد مهمة تتطلب المزيد من العمل والجهود والرؤية الثاقبة باعتبارهما منفذا لتحقيق الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

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تابع "فتح مساحات اكثر اتساعًا في، تطوير المشاركة السياسية والتعاون الفاعل مع الاحزاب والقوى الوطنية لتحقيق افضل صورة لخدمة المواطن المصري".

كما طالب الحكومة الجديدة بضرورة التعامل وفقًا  لإستراتيجية مرهونة بوضع سياسات لتكون بمثابة العمود الفقري  للحكومة  تكون مرتبطة بتسلسل عملي غير مرتبط باسماء افراد لتحقيق ضمان الأستدامة المؤسسية، وهو ما يعود بالنفع  لبناء الإنسان.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن هناك أهمية للعمل بالديناميكية بين الوزارات المختلفة وبالتنسيق يحقق التكامل  وأولية العمل علي تشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من إرتفاع الاسعار والتضخم وضبط الأسواق وإنفاذ رقابة صارمة وتوفير شبكات حماية اجتماعية كافية للمواطنين البسطاء.

النائب عصام خليل المصريين الأحرار الحكومة الجديدة السيسي الإنسان المصري

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