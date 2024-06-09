حملات تموينية وتجهيز المصايف استعدادًا لعيد الأضحى في دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وائل عبد السميع مساعد مدير الأمن للشئون المالية وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

هذا وقد هنأت المحافظ أبناء المحافظة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث اطلعت على خطة المديريات استعدادًا للعيد، موجهة برفع درجة التأهب بكافة الاجهزة، كما اصدرت حزمة من التوجيهات للجهات المختلفة جاء منها بالنسبة لقطاع التموين.

وأكدت على شن حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وأيضا متابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق وتعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية بالسلع الأساسية واللحوم،موجهة بتعديل مواعيد عمل المخابز لتوفير الخبز على مدار اليوم ومتابعة إنتاجه بالاوزان والمواصفات المقررة،وكذلك زيادة حصص اسطوانات الغاز،ومتابعة الموقف على مدار اليوم والربط مع غرفة عمليات المحافظة.

ووجهت محافظ دمياط عدة تعليمات لمديرية الصحة بشأن التأكيد على تواجد الأطباء واطقم التمريض بنوبتجياتهم بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، ورفع درجة الاستعدادا القصوى للتعامل مع أى حالات طارئة مع التأكد من توافر الأدوية والمسلمات الطبية،مؤكدة على مشاركة المديرية مع الحملات التى ستنفذ خلال العيد للتأكد من سلامة المواد الغذائية، واطلعت على خطة هيئة الإسعاف لتعزيز المناطق شديدة الذروة والشواطئ وأماكن الصلاة بالسيارات.

كما وجهت الدكتورة منال عوض إلى مديرية الطب البيطري بتجهيز المجازر وتواجد الأطباء البيطريين خلال العيد،هذا إلى جانب دورها فى حملات الرقابة على الأسواق ومحال بيع اللحوم.

وأكدت على قطاعات المرافق، بتجهيز فرق فنية للتعامل الفورى مع أية اعطال طارئة،مؤكدة على إدارة المرور بإعداد خطة مرورية لضمان تواجد الخدمات فى الميادين والشوارع وعلى الطرق المزدحمة خاصة بمدينتى دمياط ورأس البر، وأطلعت على الخطة الامنية لتعزيز الخدمات والتواجد الميدانى لتأمين المنشآت الحيوية والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع الاشغالات، مؤكدة أيضًا على قطاعى الشباب والرياضة والثقافة بإطلاق خطط لانشطة ثقافية ورياضية للشباب والنشء، ووجهت إدارة السياحة بالمحافظة بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بإطلاق احتفالات وانشطة ثقافية خلال العيد من خلال المكتبة المتنقلة.

واستمعت المحافظ إلى خطة مديرية الاوقاف لاقامة شعائر صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات وفقًا للضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف، واطلعت ايضا على الخطة الأمنية لتأمين الساحات واماكن التجمعات.