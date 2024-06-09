النائب طارق رضوان: معايير حقوق الإنسان تتلاشى فى ظل الانتهاكات بغزة (فيديو)

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن معايير حقوق الإنسان تتلاشى بشكل مقلق في ظل الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة، موضحًا أنه رغم البيانات المتكررة من الأمم المتحدة، التي تدين أفعال وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن شرعية الأمم المتحدة قد سقطت بشكل كبير.

وأشار رضوان، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، إلى أهمية مراجعة دور الأمم المتحدة بمشاركة الدول المستضعفة للشعوب الفلسطينية، معبرًا عن تضامنه مع الإعلامية قصواء الخلالي، التي تتعرض لحملة هجوم ممنهجة من مراكز إعلام أمريكية بسبب موقفها الواضح من الحرب ضد غزة ودعمها للقضية الفلسطينية.

واختتم "رضوان" تصريحاته بالإشادة بالإعلام المصري، الذي يعكس مواقف الدولة المصرية ومؤسساتها الرافضة للانتهاكات والاعتداءات على القضية الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي ومراكز أبحاث الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام بقواعد الشرعية الدولية.