قصواء الخلالي تكشف عن تحديات إدارة ملف اللاجئين في مصر

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن إدارة ملف اللاجئين في مصر لم تكن جيدة، مشيرة إلى أن هذا الملف أصبح عبئًا كبيرًا على المصريين وليس الدولة فقط.

أضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية سي بي سي، أن الحكومة تسعى لتخفيف الزيادة السكانية وتثبيت عدد سكان مصر لمدة 10 سنوات، ورغم أن هذه الرؤى تعتبر جيدة ومقدرة، إلا أنها تتعارض مع دخول ملايين اللاجئين إلى مصر.

وأوضحت، أن ملف اللاجئين يعد من أخطر الملفات التي يتم تناولها باستمرار، حيث يشكل عبءًا كبيرًا على المصريين الذين يحملون هموم وطنهم، وفي هذا السياق، طالبت بوجود خريطة زمنية محددة من الحكومة والدولة المصرية للتعرف على مستقبل ملف الوافدين واللاجئين.