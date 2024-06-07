الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزامنًا مع الموجة الحارة.. نصائح مهمة لحمايتك من الطقس السييء

الطقس
الطقس

تعاني معظم محافظات مصر من موجة طقس حارة، حيث تبلغ ذروتها في محافظات جنوب الصعيد، بينما تميل درجات الحرارة للاعتدال على السواحل الشمالية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تتأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وهذه الكتل مرتفعة في قيم درجات الحرارة، بالإضافة إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يجعل الأجواء مشمسة بشكل كبير في فترة النهار، ويساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة.

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حالة الطقس اليوم الجمعة 7-6-2024| درجات الحرارة فى مصر

تزامنًا مع الموجة الحارة.. نصائح مهمة لحمايتك من الطقس السييء

1 - ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة، لتمتص العرق ولتحميك من الأمراض الجلدية.

2 - ينصح بإرتداء النظارات الشمسية خاصة في فترة النهار.

3 - ارتداء القبعات يحميك من ضربات الشمس المفاجئة.

4 - ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، بتناول المشروبات والعصائر المفيدة، والكمية المناسبة من الماء لحماية جسمك من الجفاف.

تزامنًا مع الموجه الحارة.. نصائح مهمة لحمايتك من الطقس السيء

درجات الحرارة المتوقعة

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه في تلك الفترة ستكون درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 36 و38 درجة خلال الموجة الحارة، وذلك في الظل، وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المحسوسة في الشارع ستكون أعلى مع التعرض لأشعة الشمس بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

وأكدت الأرصاد الجوية أن نسب الرطوبة تتجاوز 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتصل نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى إلى 90% مع تأثر بمنخفض الهند الموسمي والذي يأتي معه الكتل الهوائية القادمة من علي البحر المتوسط.

تزامنًا مع الموجه الحارة.. نصائح مهمة لحمايتك من الطقس السيء

حالة الطقس في مصر ٢٠٢٤

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تصل الحرارة إلى ذروتها اليوم الجمعة؛ لتكون حالة الطقس شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، وتزداد كتل الهواء الساخنة اليوم الجمعة، لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: 41 درجة.
السواحل الشمالية: 31 درجة.
جنوب سيناء: 42 درجة.
شمال الصعيد: 42 درجة.
جنوب الصعيد:46 درجة.

الموجة الحارة الطقس الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس

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