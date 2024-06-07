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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الجمعة 7-6-2024| درجات الحرارة فى مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن توسد حالة الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب محافظات الجمهورية، حار ليلًا على أغلب الأنحاء في ظل الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد هذه الفترة والتي بلغت ذروتها أمس الخميس واليوم الجمعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي آخر أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة7-6-2024| درجات الحرارة في مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

توقع بيان هيئة الارصاد الجوية أن تصل الحرارة إلى ذروتها اليوم الجمعة لتكون حالة  الطقس شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتزداد كتل الهواء الساخنة اليوم الجمعة، لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

ووجهت الـرصاد الجوية المواطنين بكيفية التعامل مع حالة الطقس شديدة الحرارة، ومنها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وفي حالة الخروج استخدام أغطية الرأس، ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الخميس 6 يونيو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم في ال‘سكندرية

توقع خبراء الـرصاد الجوية حول حالة الطقس في ال‘سكندرية والسواحل الشمالية ليكون الطقس حار نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، مع ارتفاع معدلات الرطوبة، لتسجل درجات الحرارة فوق مستوى 35 درجة وهى أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة في محافظات مصر

  • القاهرة الكبرى والوجه البحرى: 41 درجة.
  • السواحل الشمالية: 31 درجة.
  • جنوب سيناء: 42 درجة.
  • شمال الصعيد: 42 درجة.
  • جنوب الصعيد:46 درجة.

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