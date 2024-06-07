الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرعاية الصحية تبحث نقل الخبرات المصرية لأوغندا في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع الدكتورة أنيفا كاوييا، وزيرة الدولة الأوغندية لشئون الصحة العامة، لبحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024.

ورحب الدكتور أحمد السبكي، في بداية اللقاء بوزيرة الصحة الاوغندية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لتعزيز الارتقاء بمجالات الرعاية الصحية في أفريقيا، مستعرضًا جهود الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية في مختلف المجالات الصحية لتعزيز سرعة تطوير الرعاية الصحية في مصر ومواكبتها لأحدث التطورات والمعايير العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى بحث التعاون مع وزيرة الصحة الأوغندية لنقل الخبرات المصرية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية الصحية في أوغندا. وأضاف السبكي أن هذا التعاون يهدف إلى تحسين الأنظمة الصحية وجعلها أكثر كفاءة وحداثة، بما يسهم في تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين الأوغنديين.

مجالات التحول الأخضر

وأكد الدكتور السبكي أن الهيئة تسعى لنقل التجارب الناجحة في مجالات التحول الأخضر للرعاية الصحية لتعزيز الرعاية الصحية الخضراء في أفريقيا، تماشيًا مع الاتجاهات العالمية لمواجهة تغيرات المناخ. وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق استدامة بيئية في القطاع الصحي، مما ينعكس إيجابيًا على صحة المجتمعات الأفريقية.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يطّلع على أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن التعاون مع أوغندا يشمل تنمية السياحة العلاجية وتقديم خدمات علاج المرضى الدوليين من أوغندا في مصر. وأشار إلى أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز التبادل الطبي بين البلدين، وتوفير خيارات علاجية متقدمة للمرضى الأوغنديين، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في السياحة العلاجية.

وأشار الدكتور السبكي إلى استهداف التعاون مع أوغندا في مجالات التوعية والمبادرات الصحية وتحليل البيانات لبناء خرائط صحية ووضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض. وأوضح أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوصيات ملتقى الصحة الأفريقي 2024، وتسعى إلى تحسين الاستجابة للأزمات الصحية وتوفير بيئة صحية أفضل للمواطنين.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة تمضي قدمًا في تعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمجالات الرعاية الصحية في القارة. وأكد أن مصر تُعتبر بوابة أفريقيا والشرق الأوسط في القطاع الصحي والسياحة العلاجية، وتسعى إلى نقل خبراتها وتجاربها الناجحة إلى الدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق نهضة صحية شاملة.

وشملت زيارة وزيرة صحة أوغندا، تفقد جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بمعرض الصحة الأفريقي حيث أشادت بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة. وأعربت عن إعجابها بالتقدم الذي أحرزته مصر في تحسين نظام الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية متميزة لكافة المواطنين، مؤكدة أن هذا النموذج يمكن أن يكون مصدر إلهام للدول الأفريقية الأخرى.

txt

«الاعتماد والرقابة»: الابتكار والبحث العلمي ركيزتان أساسيتان لتطوير الرعاية الصحية

وأكدت وزيرة صحة أوغندا أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية المصرية سيثمر عن تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية بأوغندا. وأوضحت أن نقل الخبرات والتجارب المصرية سيساهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الطبية الوطنية في أوغندا، مما يعزز من كفاءة النظام الصحي ويضمن تقديم رعاية صحية متقدمة للمواطنين.

التغطية الصحية الشاملة

وأضافت الوزيرة أن هذا التعاون سيدعم جهود التغطية الصحية الشاملة في أوغندا، مما يتيح الوصول إلى الخدمات الصحية لكافة أفراد المجتمع. كما أشارت إلى أن تعزيز الأمن الصحي يعد أحد الأهداف الرئيسية لهذا التعاون، حيث سيتم التركيز على بناء نظام صحي قادر على مواجهة التحديات الصحية والطوارئ بكفاءة وفعالية.

وأكدت وزيرة الصحة أن العمل المشترك مع هيئة الرعاية الصحية المصرية سيؤدي إلى تعزيز التبادل المعرفي والابتكار في مجال الصحة، مما يدعم جهود التنمية الصحية المستدامة في أوغندا. وأعربت عن تطلعها إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذا التعاون، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والصحة العامة في بلادها.

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
الرعاية الصحية تبادل الخبرات مجالات الرعاية الصحية اوغندا الخبرات المصرية التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي الخدمات الصحية

الأكثر قراءة

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

الإعلامية قصواء الخلالي تكشف تعرضها لإرهاب أمريكي ممنهج دعما لإسرائيل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

صور

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها