الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس هيئة الرعاية الصحية يطّلع على أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

أجرى د.أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان جولة تفقدية في معرض صحة إفريقيا الثالث (Africa Health Excon 2024)، واطلع على الأجنحة المخصصة لشركات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات التكنولوجية.

تأتي هذه الجولة بهدف متابعة آخر المستجدات والابتكارات والتطورات التكنولوجية التي تقدمها هذه الشركات بمجال الرعاية الصحية من خلال الاستغلال الأمثل لآخر التقنيات التكنولوجية، مشيدًا بالابتكارات التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية، كما بحث مع ممثلي الشركات الإمكانيات المستقبلية للتعاون في مجال الرعاية الصحية، بما يعزز من قدرة الهيئة على تقديم خدمات صحية متطورة وفق آخر المستجات العالمية.

هيئة الرعاية الصحية توقع بروتوكولًا مع مؤسسة فاهم للدعم النفسى

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"صحة إفريقيا" يشهد عددًا من اللقاءات الثنائية حول منظومة الرعاية الصحية

منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات

وأكد المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكارات والتطورات المتلاحقة في القطاع الصحي لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، معربًا عن تطلعه لمزيد من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص كونهم شركاء نجاح، منوهًا أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص هي علاقة تكاملية لا تنافسية، أن معرض صحة إفريقيا الثالث يمثل منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تتصدر معرض الصحة الإفريقي للعام الثالث على التوالي بأكبر جناح تكنولوجي وأحدث الابتكارات، مؤكدًا أنه هذا العام أيضًا تم التركيز على الجانب العلمي للمؤتمر من خلال جلسات نقاشية شاركت بها الهيئة أبرزها عن إصلاح الانظمة الصحية، واستعراض تجربة الهيئة الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، واستغلال التكنولوجيا الرقمية في الرعاية الصحية والترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية الخاصة بالهيئة تحت شعار «نرعاك في مصر».

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