الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار من "جنايات شبرا الخيمة"بشأن قضية الـ"12 طلقة" بالعبور

ارشيفية
ارشيفية

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، محاكمة عاطلين وموظف لاتهامهم بقتل شخص إثر خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة أول العبور، وذلك لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل لتقديم المستندات.

تفاصيل القضية

وذكر قرار الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين قاموا في غضون شهر فبراير 2023 بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية وذخائر وتوجهوا لمكان تواجد المجنى عليه واطقوا عليه اعبرة نارية استقرت بصدره فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحازوا وأحرزوا ذخائر «12 طلقة» مما تستعمل في السلاح النارى دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها

محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية العبور محكمة الجنايات أسلحة نارية

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