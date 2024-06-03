الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طالبان يلقنان زميلهما "علقة موت" بعد الامتحان فى الهرم

أرشيفية
أرشيفية

أصيب طالب إثر مشاجرة نشبت بينه وطالبين عقب الانتهاء من أداء الامتحان بمنطقة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بإصابة طالب نتيجة الاعتداء عليه بمنطقة الهرم.

وذكر الطالب بالمرحلة الإعدادية المصاب أنه عقب الانتهاء من أداء الامتحان، تشاجر معه طالبان وتسببا في إصابته بجرح بالوجه، وجروح بأنحاء جسده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

مشاجرة الهرم مديرية أمن الجيزة امتحان

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