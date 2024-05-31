انطلاق المنتدى رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعى 3 يونيو بالمغرب

ينعقد المنتدى الرفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي في الفترة من 3 إلى 5 يونيو في الرباط، المغرب، وينظمه المركز الدولي للذكاء الاصطناعي في المغرب، التابع لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وينظَم المنتدى تحت شعار "الذكاء الاصطناعي كأداة دافعة للتنمية في إفريقيا" ويناقش عدة مواضيع، أبرزها المحاور الرئيسية لدور الذكاء الاصطناعي في عملية التحول الرقمي في أفريقيا، وإنشاء إطار قانوني وتشريعي في أفريقيا لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا والتغلب على التحديات التنموية في القارة.

يشارك في الحدث عددٌ من الوزراء المعنيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكبار ممثلي الحكومات في المنطقتين العربية والإفريقية، وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، وممثلون عن شركاء التنمية والقطاع الخاص.

في سياق آخر، انعقد الاجتماع التشاركي السنوي لمبادرة قدوة- تك 2024 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الجهود المبذولة لتطوير عمل المبادرة والخدمات التي تقدمها وآليات تنفيذها.

شارك في الاجتماع عددٌ من قدوات المبادرة المتميزات خلال الأعوام السابقة، وفريق عمل المبادرة ومسئولون من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.



وخلال الاجتماع، تم عرض دور الوكالة في دعم الابتكار من خلال مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ويهدف إلى مساعدة الحكومة على تحقيق التحول الرقمي من خلال مبادرات تستهدف تحسين الاقتصاد والاستفادة من الفرص الرقمية المتاحة.



وناقشت رائدات الأعمال بعض إنجازاتهن وتجاربهن في الابتكار، وكذلك النماذج الملهمة من خلال المهارات الرقمية والتكنولوجية المُكتسبة من خلال الخدمات التدريبية والاستشارية التي توفرها مبادرة قدوة-تك.



هذا وتم بحث أوجه التعاون الممكنة بين المبادرة والوكالة لمساعدة رائدات الأعمال من خلال تنظيم جلسات استشارية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي لتمكين المستفيدات من التوسع في مشروعاتهن والتصدير للخارج. وتم بحث وتبادل الأفكار والمقترحات حول الاحتياجات التدريبية الآنية المطلوبة لمستفيدات المبادرة، ومناقشة التحديات التي تواجههن في مجالات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات القدوات في تغطية المزيد من هذه الموضوعات في الجلسات الاستشارية المقبلة لتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة.



وكذلك تم تبادل الخبرات من خلال مناقشة مفتوحة لاقتراح الحلول والخطط المستقبلية لمسارات عمل المبادرة وتلبية الاحتياجات لرائدات المعرفة حول أفضل الممارسات في مجالات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وسُبل تفعيل دورهن المجتمعي في نشر المعرفة التكنولوجية في مجال المشروعات اليدوية، وكيفية إتاحة خدمات المبادرة وانتشارها بين رائدات الأعمال في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على ما وصل إليه القدوات من فرص في مجالات التصدير والتعامل مع أسواق التجارة الخارجية.



وعلى هامش الاجتماع، نُظِمَت حلقة نقاشية تفاعلية حول الهوية البصرية وتصميم العلامات التجارية للأعمال. وتناولت الحلقة النقاشية مجموعة من النصائح والإرشادات للمستفيدات حول كيفية بناء علامة تجارية فعالة لتسويق منتجاتهن.