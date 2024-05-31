سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 31-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري، بينما تذبذب سعره مقابل العملات الأجنبية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 31-5-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي (USD) 3.75 للشراء، 3.81 للبيع.

اليورو (EUR) 4.12 للشراء 4.18 للبيع.

الجنيه الإسترليني (GBP) 4.92 للشراء 4.98 للبيع.

الدرهم الإماراتي (AED) 3.47 للشراء 3.51 للبيع.

الدولار الكندي (CAD) 3.10 للشراء 3.15 للبيع.

الفرنك السويسري (CHF) 4.10 للشراء 4.16 للبيع.

الين الياباني (JPY) 0.029 للشراء 0.030 للبيع.

الدينار الكويتي (KWD) 38.44 للشراء 38.60 للبيع.

الليرة التركية (TRY) 0.61 للشراء 0.63 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

بنك الاستثمار العربي 12.63 جنيه مصري للشراء، و12.68 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة الإسلامي 12.55 جنيه مصري للشراء، و 12.64 جنيه مصري للبيع.

بنك قطر الوطني 12.48 جنيه مصري للشراء، و 12.64 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات 12.55 جنيه مصري للشراء، و 12.58 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي 12.56 جنيه مصري للشراء، و 12.59 جنيه مصري للبيع.

البنك العقاري المصري العربي 12.33 جنيه مصري للشراء، و 12.68 جنيه مصري للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني 12.55 جنيه مصري للشراء، و 12.66 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري ؛

الشراء: 12.61 جنيه مصري

البيع: 12.64 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

الشراء: 12.5966 جنيه مصري

البيع: 12.6246 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي :

الشراء: 12.5365 جنيه مصري

البيع: 12.625 جنيه مصري