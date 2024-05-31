الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 31-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري، بينما  تذبذب سعره مقابل العملات الأجنبية.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 31-5-2024 مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي (USD)  3.75 للشراء، 3.81 للبيع.

اليورو (EUR)  4.12 للشراء    4.18 للبيع.

الجنيه الإسترليني (GBP)  4.92 للشراء    4.98 للبيع.

الدرهم الإماراتي (AED)   3.47 للشراء    3.51 للبيع.

الدولار الكندي (CAD)     3.10 للشراء    3.15 للبيع.

الفرنك السويسري (CHF)  4.10 للشراء    4.16 للبيع.

الين الياباني (JPY)   0.029 للشراء 0.030 للبيع.

الدينار الكويتي (KWD)    38.44 للشراء 38.60 للبيع.

الليرة التركية (TRY) 0.61 للشراء    0.63 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

بنك الاستثمار العربي 12.63 جنيه مصري للشراء، و12.68 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة الإسلامي  12.55 جنيه مصري للشراء، و     12.64 جنيه مصري للبيع. 

بنك قطر الوطني      12.48 جنيه مصري للشراء، و     12.64 جنيه مصري للبيع. 

البنك المصري لتنمية الصادرات 12.55 جنيه مصري للشراء، و     12.58 جنيه مصري للبيع. 

البنك الأهلي الكويتي  12.56 جنيه مصري للشراء، و     12.59 جنيه مصري للبيع. 

البنك العقاري المصري العربي   12.33 جنيه مصري للشراء، و     12.68 جنيه مصري للبيع. 

بنك الإمارات دبي الوطني  12.55 جنيه مصري للشراء، و     12.66 جنيه مصري للبيع. 

الذهب يرتفع بسبب انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري ؛

الشراء: 12.61 جنيه مصري

البيع: 12.64 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

الشراء: 12.5966 جنيه مصري

البيع: 12.6246 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي :  

الشراء: 12.5365 جنيه مصري

البيع: 12.625 جنيه مصري

اقرأ أيضاً 

تراجع سعر الدولار اليوم في مصر 2024 بجميع البنوك مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم الجنيه المصري الدولار الين الياباني الفرنك السويسري الجنيه الاسترليني اليورو سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة