الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق المجلس العلمي لـ"البيت المحمدي للتصوف" عن السنة النبوية

علماء وشيوخ بفعاليات
علماء وشيوخ بفعاليات البيت المحمدي للتصوف

بدأ البيت المحمدي للتصوف، منذ قليل، فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب ( نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس) بحضور كل من أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأسامة السيد الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، والشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعية بمصر، والشيخ جابر البغدادي وكيل مشيخة الطرق الصوفية ببني سويف، والشيخ علي صالح من علماء الازهر، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمود الشريف، نقيب الأشراف.
 

مكانة السنة النبوية بالبيت المحمدي  

يقام المجلس برعاية الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ضمن الأنشطة العلمية التي تستهدف بيان مكانة السنة النبوية على يد المتخصصين من السادة العلماء وأساتذة الجامعات.

بحضور أسامة الأزهرى وعمر هاشم.. البيت المحمدى ينظم ندوة علمية غدًا


ويقدم الفعالية الدكتور إبراهيم الصوفي أمين الدعوة بالبيت المحمدي، ويشارك عدد من طلاب الأزهر ومريدي التصوف.

 

البيت المحمدي ينظم ندوة دينية علمية

في سياق متصل، أعلنت مؤسسة البيت المحمدى لدراسات التصوف وعلوم الشريعة، عن تنظيم ندوة دينية علمية، مساء اليوم الأربعاء، حيث سيتم تنظيم مجلس قراءة وإسناد، "نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس"، بحضور عدد كبير من طلاب الأزهر ومريدى الطرق الصوفية.

وقالت مؤسسة البيت المحمدى عبر صفحتها الرسمية: يبدأ المجلس عقب صلاة العصر، غدًا الأربعاء وبحضور، عدد كبير من العلماء والشيوخ والأكاديميين، منهم الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور أسامة السيد الأزهري، المستشار الدينى لرئيس الجمهورية، والدكتور على صالح من كبار علماء الأزهر، والدكتور محمد محمود أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، وبحضور الدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الصوفية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف. 

بحضور عمر هاشم الازهري إنطلاق المجلس العلمى

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