اليوم.. "الأعلى للثقافة" يعلن عن الفائزين بجوائز الدولة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، اجتماعه السنوي الـ70 للإعلان عن الفائزين بـ جوائز الدولة "النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعة"، والتي سوف يصوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين، اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو في الثانية عشرة ظهرا بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

جائزة النيل فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.. والنيل للمبدعين العرب

وتعلن الجوائز؛ وذلك على النحو التالي: جائزة النيل في مجال الفنون، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وفي مجال الآداب، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية ، في مجال العلوم الاجتماعية، والتي تضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، بالإضافة إلى جائزة النيل للمبدعين العرب؛ وتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

جوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية

وتتضمن جوائز الدولة التقديرية في مجال الفنون وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وفي مجال الآداب وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وفى مجال العلوم الاجتماعية وتتضمن أربعة جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

جائزة الدولة للتفوق فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية

وتتضمن جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون علي جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، وفي مجال الآداب وتتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، وفي مجال العلوم الاجتماعية وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.

جوائز الدولة التشجيعية

وتتضمن جوائز الدولة التشجيعية 32 جائزة قيمة كل جائزة منهم 50 ألف جنيه؛ بواقع ثمانية جوائز في مجال الآداب؛ وثمانية جوائز في مجال الفنون، وثمانية جوائز في مجال العلوم الاجتماعية ؛ وثمانية جوائز في العلوم الاقتصادية والقانونية.