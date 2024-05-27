الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى الجديدة فى رفح الفلسطينية (إنفوجراف)

مجزرة الاحتلال الإسرائيلي
مجزرة الاحتلال الإسرائيلي

عرضت فضائية القاهرة "إنفوجراف" عن  مجزرة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة في رفح الفلسطينية "تل السلطان"، التي أودت بحياة 40 شهيدًا حتى الآن، والتي جاءت على النحو التالي:-

  1. الاحتلال قصف خيام النازحين شمال غرب رفح الفلسطينية.
  2. الاحتلال استهدف المنطقة التي ادعى أنها آمنة.
  3. القصف بالقنابل الحارقة أدى إلى إصابة واستشهاد العشرات.
  4. المخيم يقع قرب مستودع تابع لوكالة مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
  5. تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى الكويتي.
  6. وزارة الصحة تعمل على حصر الأعداد نظرًا لضخامة الحرائق.
  7. طواقم الإسعاف لم تتمكن من نقل عدد من الجثث المتفحمة.
  8. المنطقة المستهدفة تضم نحو 100 ألف نازح.
رفح الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل تل السلطان فلسطين

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