الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024..كلمات زاد البحث عليها خلال الأيام القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل، ونتيجة لذلك يستعرض "الدستور" خلال السطور التالية كافة التفاصيل عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للحجز.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 

في تصريحات سابقة لها، أوضحت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لن يتم طرح أي شقق للإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي الدخل قبل شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن الطرح الأخير كان في نهاية العام الماضي تضمن حوالي 120 ألف وحدة، لذلك لن نستطيع فتح شقق إسكان جديدة حتى لا يتراكم الطلبات.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة إذا كان المتقدم متزوج/متزوجة.

- برنت تأمينات.

- صور شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وخطوات التقديم

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- أن يكون سن المتقدم من 21 سنة وحتى 50 سنة.

- عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

- لا يحق للمتقدم الحصول على أكثر من وحدة سكنية.

- يمكن للأسرة الواحدة الحصول على وحدة سكنية فقط.

- أن يكون المتقدم من مواليد المحافظة أو العاملين بها أو المقيمين بها.

- أن يكون المتقدم غير مستفيد بأي وحدة من الإسكان أو قطعة أرض، أو يمتلك وحدة أو قطعة أرض بشكل خاص.

- وزارة الإسكان هي التي تحدد طرق سداد مقدم الحجز سواء إذا كان الإعلان يتضمن وحدات استلام فوري أو وحدات استلام على نظام 3 سنوات.

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وخطوات التقديم

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