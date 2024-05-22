عمرو الفقي يشيد بنمو قطاع الاتصالات بالشمول المالي والتحول الرقمي

وجّه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بالطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، لاسيما عمليات التحول الرقمي وتدريب الشباب واستثمارات البنية التحتية وغيرها ودعم الإبداع وريادة الأعمال وتحقيق أعلى معدلات النمو.

وقال الفقي إن الشركة تستهدف أن تصبح مصر مركزًا رياديًا في صناعة المعارض، مضيفًا في هذا الصدد أن هناك مدن يقوم اقتصادها على هذه الصناعة وحدها، لذا نستهدف المساهمة في تنمية معرضي CAISEC وCairo ICT وبعدها نستهدف أن يصبح لدينا 12 معرض خلال العام المقبل.

ويبدأ تفعيل الشراكة بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (Caisec 24) وهو الحدث التقني المتخصص في مجاله بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا)، بمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية مصرية، وعشرات الوزارات والكيانات والشركات العربية والدولية، وأكثر من 150 متحدث و40 شركة عارضة، و4500 زائر، يساهمون عبر 110 جلسات في تقديم كنوز معرفية نادرة في مجالات أمن المعلومات والحماية من المخاطر الرقمية والتهديدات السيبرانية.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم للإعلان عن الشراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة تريد فيرز لتنظيم المعارض، مضيفا أن الشركة تستهدف من تنمية صناعة المعارض في مصر زيادة الدخل القومي، وتنمية العديد من الأنشطة الاقتصادية.

كما تشارك "المتحدة للخدمات الإعلامية" في تنظيم مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا CAIRO ICT، والذي يعقد خلال الفترة من 17-20 نوفمبر المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وهو من أبرز ملتقيات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يشارك فيه نخبة من الرؤساء التنفيذيين وكبار قادة كبريات شركات التقنية والتكنولوجيا المالية والبنوك والمساكن الذكية والأمن الرقمي والألعاب الاكترونية في مصر والعالم، شاملاْ عدد من المؤتمرات المتخصصة مثل PAFIX – DSS – IntelliCities – Connecta – dotgov.