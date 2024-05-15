سياسى فلسطينى لـ"الدستور": القمة العربية فى المنامة ستضع آليات للضغط على الاحتلال الإسرائيلى

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية الدولية بجامعة القدس، إن القمة العربية تنعقد في ظروف غاية في التعقيد في المنطقة العربية بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص، حيث يصر الاحتلال على حروب الإبادة الجماعية بدعم أمريكي.

آليات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أعتقد مطلوب من القمة العربية أن تضع آليات للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، ومن يعاون لوقف هذه الحرب التي باتت معلومة للجميع، صحيح أن المفاتيح بمجملها في يد الولايات المتحدة الأمريكية، والأميركان لن يذهبوا بأي حال من الأحوال، والعرب لن يذهبوا بأي حال من الأحوال في مواجهة مع الأمريكان، ورغم كل ذلك توجد آليات أخرى.

وتابع: لا نتحدث إلى أن العرب والمعقول لن يستخدموا السلاح والاقتصاد وإلى آخره في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في كف يدها عن دعم الاحتلال الإسرائيلي، ولكن توجد آليات أخرى بالإمكان الحديث عنها، إن لم يكن الولايات المتحدة الأمريكية، فدول أخرى تدعم الاحتلال.

وبالإمكان اتخاذ قرارات ومواقف ضدها، مطلوب أن يتم الحديث على دعم كبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، ومن المعروف أن السلطة أيضا لديها عجز مالي نتيجة قرصنة الاحتلال على أموالها، ولم تعد طبعا قادرة على دفع رواتب موظفيها، بالإمكان الحديث عن آلية لتوفير ذلك، وكذلك طبعا وضع آلية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني بشكل جدي، لأنك أيضا عدم إنجاز المصالحة، رغم كل هذه السنوات، وهذا الأمر به أمور خطيرة جدا، وبالإمكان أن يكون هناك تولي أو تشكيل حتى إطار عربي.

وفي ساق متصل، كان قد أكد عدد من الخبراء أن القمة العربية الـ33، التى تنعقد غدا فى المنامة، تُعد استثنائية فى توقيتها، خاصة أنها تأتي في توقيت صعب، في ظل معاناة الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في السودان، في ظل استمرار الصراع بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، بالإضافة إلى تفاقم التحديات العربية على مختلف الجبهات.