الأربعاء 15 مايو 2024
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رياضة

محمد ممدوح هاشم: حلم حياتي التتويج بميدالية عالمية مع منتخب اليد

محمد ممدوح هاشم
محمد ممدوح هاشم

أكد محمد ممدوح هاشم قائد منتخب مصر لكرة اليد ونجم نادي ساران الفرنسي، أن جميع لاعبي منتخب اليد ضحوا بالكثير من أجل الوصول للمستوى العالمي والمنافسة في أقوى مستوى.

وقال هاشم في تصريحات إعلامية إن حلم حياته التتويج بميدالية عالمية مع منتخب مصر لكرة اليد، وهذا ما ينقص الجيل الحالي.

وتابع هاشم أن مجموعة منتخب اليد في الأولمبياد صعبة وجميع المباريات قوية للغاية، والمنتخب سيتعامل مع كل مباراة على حدة.

ووجه هاشم طلب إلى الجماهير المصرية قائلًا: "أطالب الجماهير بالوقوف وراء منتخب اليد ودعم المنتخب بشكل قوي، حيث أن هذا الجيل لم يبخل في أي جهد لإسعاد الشعب المصري.

وعن قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري اليد علق هاشم أن مباريات الأهلي والزمالك في كرة اليد تحسم بالتفاصيل الصغيرة وهذه ميزة مواجهات الدربي.

وأضاف أن حظوظ الفريقين متساوية، في التتويج بلقب الدوري، حيث أن الفريقان واجها بعضهم في 6 مناسبات هذا الموسم.

وأتم هاشم تصريحاته متحدثًا عن مستقبله، مؤكدًا أنه أجل حسم مصيره من الاستمرار في الاحتراف أو العودة إلى مصر، بعد نهاية الأولمبياد.

ووقع منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة الثانية، رفقة كل من: (الدنمارك- فرنسا- النرويج- الأرجنتين- المجر).

جدول مباريات منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد باريس 2024:

الجولة الأولى: مصر × المجر - 27 يوليو - 12 ظهرًا
الجولة الثانية: مصر × الدنمارك - 29 يوليو - 3 عصرًا
الجولة الثالثة: مصر × فرنسا - 31 يوليو - 8 مساءً
الجولة الرابعة: مصر × النرويج - 2 أغسطس - 10 مساءً
الجولة الخامسة: مصر × الأرجنتين - 4 أغسطس - 12 ظهرًا

ويُعد المنتخب المصري لكرة اليد هو الممثل الأفريقي والعربي الوحيد المشارك في أولمبياد باريس 2024 القادمة في دولة فرنسا.

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