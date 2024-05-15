الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

كيفية الوصول إلى GPT-4o؟ نسخة أوبن إيه آي المجانية والأسرع والمحسنة

GPT-4o
GPT-4o

أطلقت شركة أوبن إيه آي (Open AI) برنامج  ChatGPT-4o، وهو نسخة معدلة من نموذج ChatGPT-4 الذي يشغل منتجها الرئيسي ChatGPT.

وصرحت ميرا موراتي، مديرة التكنولوجيا في أوبن إيه آي، في إعلان بث مباشر الإثنين، بأن النموذج المنقح "أسرع بكثير" ويعزز "القدرات عبر النص والرؤية والصوت". وسيكون مجانيًا لجميع المستخدمين.

 وسوف يستمر المستخدمون الذين يدفعون في "الحصول على ما يصل إلى خمسة أضعاف حدود السعة" عن المستخدمين مجانًا، وفقًا لموراتي.

ما هو GPT-4o ؟

GPT-4o  هو النموذج الرئيسي الجديد لـ أوبن إيه آي، الذي يمكنه التفكير عبر الصوت والرؤية والنص في الوقت الفعلي. ومن المفترض أن تكون متاحة بحرية لجميع المستخدمين.

تم إعداد GPT-4o ليكون متاحًا لأي شخص لديه حساب OpenAI API ويمكن استخدامه في Chat Completions API أو Assistants API  أو Batch API.

ويدعم هذا النموذج أيضًا استدعاءات الوظائف ووضع  JSON، ويمكن أيضًا البدء باستخدام Playground.

طرق الوصول إلى ChatGPT-4o في واجهة برمجة التطبيقات

وفقًا لـ أوبن إيه آي، سيكون GPT-4o متاحًا في ChatGPT وAPI  كنموذج للنص والرؤية في البداية. 

على وجه التحديد، سيكون GPT-4o متاحًا في ChatGPT Free وPlus  وTeam  وفي Chat Completions API وAssistant API وBatch API.

سيتم تعيين مستخدمي الطبقة المجانية تلقائيًا إلى GPT-4o، مع خضوع قيود الرسائل للتغيير بناءً على الاستخدام والطلب الحاليين. 

في الحالات التي لا يتوفر فيها GPT-4o، سيتم تعيين مستخدمي الطبقة المجانية افتراضيًا على GPT-3.5. ومع ذلك، يأتي الوصول ذو المستوى المجاني مع قيود على ميزات الاتصال المتقدمة، بما في ذلك تحليل البيانات وتحميل الملفات والتصفح واكتشاف واستخدام GPTs وقدرات الرؤية.

ومن الجدير بالذكر أن GPT-4o يوفر إمكانات رؤية متطورة، مما يعزز دقة الصور التي تم تحميلها.

يمكن لمستخدمي الطبقة المجانية الترقية إلى Plus في أي وقت، ومن خلال النقر على ChatGPT، يحصل المشتركون في  ChatGPT Plus  وTeam على إمكانية الوصول إلى GPT-4 وGPT-4o  على chatgpt.com، مع حد أقصى للاستخدام.

يمكن لمستخدمي ChatGPT Plus وTeam  تحديد GPT-4o من القائمة المنسدلة الموجودة أعلى قائمة (ChatGPT).

بعد دفع 5 دولارات أو أكثر بنجاح (استخدم المستوى 1)، يمكن للمرء الوصول إلى نماذج GPT-4 وGPT-4 Turbo  وGPT-4o   عبر OpenAI API.

وبدءًا من 13 مايو 2024، يمكن للمستخدمين الذين لديهم حسابات ChatGPT-4o Plus الاستمتاع بالقدرة المحسنة على إرسال ما يصل إلى 80 رسالة كل 3 ساعات، بينما يتم تخصيص ما يصل إلى 40 رسالة لمستخدمي حسابات ChatGPT-4 Plus خلال نفس الإطار الزمني.

ومع ذلك، خلال ساعات الذروة، قد يتم تعديل الحدود لضمان إمكانية الوصول لأوسع قاعدة من المستخدمين. 

ومن المهم ملاحظة أن الرسائل غير المستخدمة لا يتم تمريرها؛ لن يتم نقل أي جزء غير مستخدم خلال فترة 3 ساعات معينة إلى الدورة التالية على أي من النظامين. 

بالإضافة إلى ذلك، ضمن مساحات عمل فريق ChatGPT، يتم تعيين الحدود القصوى للرسائل لكل من GPT-4 وGPT-4o أعلى مقارنة بحسابات ChatGPT Plus.

أوبن إيه آي GPT-4o نسخة معدلة مجاني طرق الوصول

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