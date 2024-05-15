اقوال "المشيرة" تزين ميدان السيدة.. ومريدون: تطوير غير مسبوق لمسجد عقيلة بني هاشم

أقوال مأثورة للسيدة زينب رضي الله عنها،تزين محيط مسجدها فى جنوب محافظة القاهرة،وحملت عبارات “المشيرة” أسمى حالات الحب التي عبرت عنها الايادي العاملة على تطوير المسجد.



وتعد الأعمال الأخيرة التي قامت بها أجهزة الدولة المصرية طفرة جديدة تضاف لأعمال تطويرات عدة شهدتها أضرحة وباحات مساجد ال البيت.

عرفت مصر بمحبة ال البيت وتمسكت بسننهم ومقولات السيدة زينب التي زينب الميدان خير شاهد على محبة ال البيت.

ويقول محمد الزاكي أحد المترددين على الضريح إن أعمال التطوير جاءت بما يليق بـ ال بيت رسول الله، موضحا في تصريحاته لـ"الدستور" أنه شهد على عدد من التطويرات للمسجد جعلته روضة.

أعمال مكثفة من محافظة القاهرة على مدار سنوات

أجهزة محافظة القاهرة المتمثلة في المنطقة الجنوبية بقيادة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة وضعت خطة على مدار السنوات الفائته.

محرر جريدة الدستور والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

تقول المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في تصريحات سابقة لـ"الدستور" بأنه عددا من التطويرات تقوم بها أجهزة المحافظة في محيط ضريح السيدة زينب لإحياء الميدان على النحو الأمثل وتحويله لنزار ديني.

وتشير المهندسة جيهان بأن أعمال التطوير تشهد على خلق متنزه للمترددين على ضريح مسجد السيدة زينب.

توحيد طلاء العقارات وسيارات كهرباء لنقل المترددين

ويشهد مخطط تطوير محيط السيدة زينب عددا من الأعمال يأتي أبرزها توحيد طلاء العقارات وتوسيع عددا من الشوارع مثل السد وبور سعيد لتهيئة المنطقة كمزار ديني يليق بحفيدة رسول الله.

الأعمال متواصله بقيادة أجهزة محافظة القاهرة في الوقت الحالي بتجهيز سيارات كهربائية لنقل المترددين على المسجد من السيدة زينب إلى صرح الامام الحسين وشارع الاشراف وتحويل المنطقة لمزار ديني وسياحي.