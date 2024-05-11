السبت 11 مايو 2024
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الصحة والمنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر المانجو؟

جريدة الدستور

تعد المانجو من الفواكه الشهية والمحببة للكثيرين، ومعظمنا يقوم بتقشيرها وتناول لحمها فقط دون التفكير في القشر الذي قد يُهمل، يتضح أن قشر المانجو يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة، مثل الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، التي تعزز الصحة العامة وتساهم في دعم جهاز المناعة.


قشر المانجو مضاد قوي للأكسدة 

فكما جاء فى موقع "هيلث"، المهتم بالأخبار الصحية،فيحتوي قشر المانجو أيضًا على مركبات نباتية تعرف باسم "الفلافونويدات" والتي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، وبالتالي تحمي الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.


 قشر المانجو يساعد فى خفض الكوليسترول

وبحسب ما ذكر فى الموقع، تشير الابحاث إلى أن بعض المركبات الموجودة في قشر المانجو قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يساعد تناول قشر المانجو على تحسين صحة الجهاز الهضمي، فيحتوي قشر المانجو على كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ.

إلى جانب ذلك تساعد فى تعزيز صحة البشرة، فيحتوي قشر المانجو على مركبات تعزز صحة البشرة مثل البيتاكاروتين والفيتامين C، التي تساعد في تحسين مظهر البشرة وتقليل التجاعيد.

كما تعمل على دعم وظائف المخ والذاكرة، فتحتوي المانجو وقشرها على مركبات تعزز وظائف المخ وتحسن الذاكرة والتركيز، مثل الفلافونويدات والفيتامينات الضرورية.

إلى جانب ذلك تقليل خطر السرطان، فتشير بعض الأبحاث إلى أن بعض المركبات الطبيعية الموجودة في قشر المانجو قد تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والأمعاء، وتعزيز الشعور بالشبع، نظرًا لاحتوائه على الألياف الغذائية، فإن تناول قشر المانجو يمكن أن يساعد في زيادة الشعور بالشبع والتحكم في الوزن.

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