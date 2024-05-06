مؤتمر إنريكي: هدفنا التأهل للنهائي ويجب ألا نتسرع

وضح الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن خسارة فريقه أمام بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لا تعني صب كل تركيزه فقط على تسجيل هدفين والاستعجال في مباراة الإياب الثلاثاء.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم:“الهدف ليس الفوز بهدفين، ولكنه الفوز، إذا فكرت في أنه عليك تسجيل هدفين، يبدو الأمر هدفًا كبيرًا.. نريد فقط أن نلعب، إذا سجلنا في الدقيقة 89 ستستمر المواجهة، لسنا بحاجة للتسجيل بسرعة، وإنما نريد فقط الفوز بالمباراة”.

وأضاف المدرب الإسباني:“علينا أن نركز بنسبة 100 في المئة على الهجوم والدفاع. إذا تلقينا هدفًا، فالأمر ليس خطيرًا، وعلينا الاحتفاظ بالهدوء إذا سجلنا مرتين بشكل سريع، سيسعى المنافس لتقديم رد فعل.. ستكون مباراة متوازنة وعالية المستوى وصعبة على الفريقين”.

وأتم:“هدفي هو التأهل للنهائي إنه أمر لا يحدث كثيرًا في مسيرة اللاعبين وحتى لمسيرة المدرب لذا علينا أن نكون أفضل لنتأهل”.