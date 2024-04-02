الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: بناء الإنسان هو هدف الجمهورية الجديدة

جمال رائف
جمال رائف

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف إن بناء الإنسان هو هدف الجمهورية الجديدة، من خلال دعمه بكل المبادرات المختلفة، خاصة الصحة والتعليم، وتوفير فرص العمل.

وأضاف "رائف"، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن من أهم المبادرة  المصرية هى مبادرة حياة كريمة تعد من أهم إنجازات الدولة ورغم أنها محلية الصنع فإنها الأعظم إقليميا ودوليا، حيث غيرت أحوال أكثر من ٦٠ مليون مصري للأفضل مما يحسب للدولة المصرية وجهودها المستمرة في الإصلاح المجتمعي وهو ما لاقى رضاء شعبيا عما أسفرت عنه مبادرة حياة كريمة التي عملت على تطوير البنية التحتية في العديد من القرى والنجوع بالإضافة إلى تبطين الترع وإنشاء العديد من المدارس والوحدات الصحية.   

وأشار "رائف" إلى أن الرقمنة تقلل من البيروقراطية والروتين، وتساعد في حصول المواطن على الخدمات بشكل أسرع وأسهل، لافتًا إلى أن هذه الجهود تسهم في خلق بنية تكنولوجية بالقرى، كما تحقق تقديم الخدمات بشكل يصل لكل المواطنين في ربوع مصر.

الصحه والتعليم مبادرة حياة كريمة

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