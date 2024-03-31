شريف خيرالله يروي لـ"كلم ربنا" قصة تخطيه للأزمات وثقته في الله (فيديو)

كشف الفنان شريف خير الله عن تجربته في التغلب على الصعاب والظروف الصعبة، مؤكدا أنه مر بأزمة كبيرة نتيجة مرض والده ودخوله المستشفى وخضوعه للعمليات الجراحية.

وأوضح خير الله خلال حواره في برنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090"، أنه توقف عن العمل وتخلَّف عن المشاركة في أعمال فنية بسبب هذه الظروف، ولم يمتلك شيئًا من الأموال.

ومع ذلك، أبدى خير الله ثقته الكبيرة في الله، حيث كان يتحدث مع ربه، مؤمنًا أن الله سيفك الضائقة التي يعيشها، معبرا عن ذلك: "كان عندي ثقة أن الله هيقف بجانبي"، كما أوضح أنه بفضل هذه الثقة، تمكن من تجاوز الصعاب والعودة إلى العمل والحياة الفنية.