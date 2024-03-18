الشيخ رمضان عبدالرازق يروى قصة الفرج الإلهى فى أحلك الأزمات (فيديو)

شارك الشيخ رمضان عبدالرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، تجربته الشخصية مع الأزمات وكيف أن الدعاء والتوكل على الله قد فتحا له أبواب الرزق والفرج.

وذكر الشيخ رمضان، خلال حواره في برنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090"، أنه في وقت الشدة والدين، وجه دعاءه إلى الله، قائلًا: "مليش غيرك"، ليجد بعدها الأبواب تتفتح واحدا تلو الآخر، والبركة تسبق خطاه، وأضاف أنه بالعمل والأخذ بالأسباب، والدعاء بقلب صادق، لا يمكن أن يظل باب الرزق مغلقًا.

وأكد أهمية الإيمان بالقدر والتفاؤل بالخير، مشيرًا إلى أن الله لا يخذل عبده في الأزمات، وأنه بفضل الدعاء والتوكل، تمكن من تجاوز أزمته وسداد دينه، مختتمًا حديثه بالتأكيد أن الله يفتح أبواب الخير لمن يتوكل عليه.