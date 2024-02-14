الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. انقطاع المياه عن منطقة عين شمس الغربية بالكامل شرق العاصمة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم بشارع الترعة التوفيقية ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة عرب الحصن كطلب الهيئة الهندسية. 

وأشارت شركة مياه القاهرة إلى أن الأمر سيترتب عليه انقطاع المياه عن منطقة عين شمس الغربية بالكامل وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء الموافق 14-2-2024 وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 وأكدت  الشركة أنها قامت بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة.وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

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