مصر والكونغو.. ماذا تغير في تشكيل مصر منذ آخر مواجهة بينهما؟

يستعد منتخب مصر لخوض مباراته المرتقبة أمام الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة تفوقه على المنتخب الكونغولي خلال المواجهات التي جمعت الفريقين، وحصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكانت آخر مواجهات المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر.

وفاز منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد سجلهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

منتخب مصر خاض تلك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني - طارق حامد - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن

ولم يتبق من هذا التشكيل في كتيبة المنتخب الحالية، سوى محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمد النني وتريزيجيه ومحمد صلاح.

ومن المتوقع أن يشارك من ذلك التشكيل في مواجهة الغد كلًا من، أحمد حجازي ومحمد النني وتريزيجيه.

أما محمد الشناوي ومحمد صلاح فقد غادرا معسكر المنتخب الوطني بعد تعرضهما للإصابة.

في حين أعلن أحمد المحمدي اعتزاله الدولي، وابتع الثلاثي محمود علاء وأيمن أشرف ومروان محسن عن منتخب مصر خلال الفترة الماضية، بينما لم يدخل طارق حامد وعبد الله السعيد حسابات المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

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