الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إدارة الزمالك تحصل على توقيع ناصر ماهر لمدة 4 مواسم

ناصر ماهر
ناصر ماهر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف المفاوضات مع ناصر ماهر لاعب فريق مودرن فيوتشر وضمه إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك حصلت على توقيع ناصر ماهر لمدة 4 مواسم مقبلة، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يتم حتى الآن مع مودرن فيوتشر.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك عرضت بعض الصفقات التبادلية على فيوتشر لكن الأخير يرغب في الحصول على مكسب مالي من وراء رحيل اللاعب.

ويرى مسئولو مودرن فيوتشر أن موقف اللاعب مختلف عن عمر كمال عبد الواحد والذي كان يتبقى له 6 أشهر فقط في عقده بعكس ناصر ماهر والذي لا يزال عقده ساريا.

وعرض مسئولو الزمالك كلا من حاتم سكر وناصر منسي وعبدالله جمعة وروقا على فيوتشر لضم اثنين أو 3 لاعبين وإبرام صفقة تبادلية.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الوسط لمباراة أم صلال القطري المقبلة في بطولة الوحدة الودية المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وكان اللاعب قد غاب عن الزمالك في لقاء الوحدة الإماراتي الذي أقيم مساء أمس السبت على استاد آل نهيان، بسبب معاناته من إجهاد عضلي مما دفع الجهاز الفني لإراحته.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن أوباما سيكون جاهزًا لمباراة أم صلال المقبلة بصورة طبيعية، ومن المقرر أن يشارك في تدريب الفريق غدًا الإثنين.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية اليوم الأحد بفندق الإقامة بعد خوض لقاء الوحدة الإماراتي اليوم في إطار بطولة نادي الوحدة الودية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محليًا وإفريقيًا.

الزمالك ناصر ماهر فريق مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر إدارة الزمالك

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