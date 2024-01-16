الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تهاني رشدي تشرح لـ"مدرستنا" أهمية تنمية مهارة التحدث باللغة الإنجليزية (فيديو)

تهاني رشدي
تهاني رشدي

قالت تهاني رشدي، خبيرة اللغة الإنجليزية، إن مهاراتي التحدث والكتابة هما أكثر مشكلتين تواجه طلاب المرحلة الابتدائية في اللغة الإنجليزية، كونهما مهارات إنتاجية وتحتاج إلى مجهود أكبر، لكن الأسهل لهم هما مهاراتي القراءة والاستماع، كونهما مهارات استقبالية.

وشرحت رشدي، خلال لقائها في برنامج "أذاكر لأولادي إزاي؟"، المُذاع عبر قناة "مدرستنا"، أهمية تنمية مهارة "التحدث" في اللغة الإنجليزية وضروريتها في التواصل، قائلة: "الإنجليزي لغة مهمة، واللغة أساسها التواصل مع الآخرين، وذلك ليس غرضه فقط تأدية الامتحان، بل هدفه الأكبر تأهيل الطلاب الصغار لسوق العمل في المستقبل، فهناك العديد من المنح الدولية التي تحتاج إلى تأدية اختبارات التحدث بالإنجليزية، فضلًا عن فرص السفر إلى الخارج".

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