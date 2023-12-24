"إعداد الشرائح النباتية" في ورشة عمل بـ"علوم أسيوط"

نظمت كلية العلوم بجامعة أسيوط ورشة عمل بعنوان: "إعداد الشرائح النباتية"، والتي تمتد ليومين، خلال الفترة من 24 إلى 25 من ديسمبر، بقاعة الدكتور محمد إبراهيم عبد القادر، بقسم النبات والميكروبيولوجي بالكلية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد الكلية وشهد افتتاح الورشة؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر الطيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.نعيمة محمد همام رئيسة القسم، والدكتور مؤمن مصطفى زارع منسق الورشة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية، إلى جانب (15 ) من المتدربين من أعضاء هيئة تدريس القسم، والهيئة المعاونة لهم.

أكدت جامعة أسيوط أهمية دعم إدارة الجامعة لأنشطة الكلية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى أبنائها، وتطوير العملية التعليمية، ونقل الخبرات لهم، وذلك في إطار رؤية الجامعة؛ لتطوير المستوى التعليمي، والأكاديمي للطلاب.

مشاركة ونقل الخبرات من جيل إلى جيل

وأعرب د.محمود عبد العليم عن سعادته؛ بالمشاركة في افتتاح ورشة العمل للمنتسبين لقسم النبات والميكروبيولوجي، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الورش؛ من أجل مشاركة، ونقل الخبرات من جيل إلى جيل؛ لكي يتم العمل بشكل متكامل، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، والبحث العلمي بالكلية، كما يؤدي لتحسين تصنيف الكلية، والجامعة على المستوى الدولي.

من جانبه، رحب د.عبد الحميد أبوسحلي؛ بالمشاركين في الافتتاح، مشيدًا بقسم النبات، ونشاطه البارز، لافتًا إلى أهمية موضوع الورشة التي يتم فيها تدريب المشاركين؛ على عمل قطاعات طولية وعرضية في عدة أنواع من النباتات، وصباغتها، وفحصها للتعرف عليها تفصيليًا، داعيًا المتدربين إلى تحقيق الإفادة القصوى من الورشة، والمشاركة في مختلف ورش العمل، والبرامج التدريبية.